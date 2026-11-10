Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 10 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 10 novembre
RAI1
21.30 Livatino, il giudice e i suoi assassini – Stagione 1 Episodio 3 – Nel cuore del conflitto
RAI2
21.20 Party Angels By High Life
RAI3
21.15 Filorosso
RETE4
21.30 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Giorgia Last Call
ITALIA1
21.20 I mercen4ri – Expendables
TV8
21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 9 – Live 3
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 Déjà Vu – Corsa contro il tempo
CIELO
21.30 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 4
27
21.14 Beethoven
LA5
21.15 Sex and the City 2
34
21.00 Anche se e’ amore non si vede