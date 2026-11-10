Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 10 novembre

Redazione10 Novembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 10 novembre

RAI1

21.30 Livatino, il giudice e i suoi assassini – Stagione 1 Episodio 3 – Nel cuore del conflitto

RAI2

21.20 Party Angels By High Life

RAI3

21.15 Filorosso

RETE4

21.30 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Giorgia Last Call

ITALIA1

21.20 I mercen4ri – Expendables

TV8

21.40 X Factor – Stagione 20 Episodio 9 – Live 3

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Déjà Vu – Corsa contro il tempo

CIELO

21.30 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 4

27

21.14 Beethoven

LA5

21.15 Sex and the City 2 

34

21.00 Anche se e’ amore non si vede

Redazione10 Novembre 2026