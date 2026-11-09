Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 novembre
RAI1
21.30 Livatino, il giudice e i suoi assassini – Stagione 1 Episodio 1 – Il seme della giustizia
RAI2
21.20 Ex – Amici come prima
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.20 Fast & Furious 8
TV8
21.50 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 4
20
21.10 Batman v Superman: Dawn of Justice
RAIPREMIUM
21.25 In gara per Natale
CIELO
21.20 The November Man
27
21.14 Amore con interessi
LA5
21.15 La custode di mia sorella
34
21.00 La leggenda di Al, John e Jack