Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 novembre

Redazione9 Novembre 2026
Mediaset anticipa la finale del Grande Fratello Vip, parla Selvaggia Lucarelli
Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 novembre

RAI1

21.30 Livatino, il giudice e i suoi assassini – Stagione 1 Episodio 1 – Il seme della giustizia

RAI2

21.20 Ex – Amici come prima

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.20 Fast & Furious 8

TV8

21.50 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 4

20

21.10 Batman v Superman: Dawn of Justice

RAIPREMIUM

21.25 In gara per Natale

CIELO

21.20 The November Man

27

21.14 Amore con interessi

LA5

21.15 La custode di mia sorella

34

21.00 La leggenda di Al, John e Jack

Gelsomino Ceramiche
Redazione9 Novembre 2026