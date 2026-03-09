Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 marzo

Redazione9 Marzo 2026
RAI1

21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio

RAI2

21.20 Chi segna vince

RAI3

21.20 Lo Stato delle Cose

RETE4

21.34 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Scherzi a parte

ITALIA1

21.30 Top Gun

TV8

21.40 The Equalizer – Il vendicatore

NOVE

21.30 Angeli e demoni

20

21.10 Shazam!

CIELO

21.20 Revenge

27

21.10 Una moglie per papà

34

21.00 I migliori giorni

