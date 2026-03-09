Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 marzo
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 9 marzo
RAI1
21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio
RAI2
21.20 Chi segna vince
RAI3
21.20 Lo Stato delle Cose
RETE4
21.34 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Scherzi a parte
ITALIA1
21.30 Top Gun
TV8
21.40 The Equalizer – Il vendicatore
NOVE
21.30 Angeli e demoni
20
21.10 Shazam!
CIELO
21.20 Revenge
27
21.10 Una moglie per papà
34
21.00 I migliori giorni