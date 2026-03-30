Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 30 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 30 marzo
RAI1
21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio
RAI2
21.20 Fatima
RAI3
21.20 Lo Stato delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.31 Transporter: Extreme
TV8
21.50 GialappaShow
NOVE
21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori
20
21.07 Lara Croft: Tomb Raider
CIELO
20.15 Friends
27
21.10 Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone
34
21.00 Tre sorelle