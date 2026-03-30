Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 30 marzo

Redazione30 Marzo 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 30 marzo

RAI1

21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio

RAI2

21.20 Fatima

RAI3

21.20 Lo Stato delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.31 Transporter: Extreme

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori

20

21.07 Lara Croft: Tomb Raider

CIELO

20.15 Friends

27

21.10 Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone

34

21.00 Tre sorelle

Redazione30 Marzo 2026
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