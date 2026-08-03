Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 3 agosto

Redazione3 Agosto 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 3 agosto

RAI1

21.30 Il giovane Montalbano – Ferito a morte

RAI2

21.20 Nuoto – European Aquatics Parigi

RAI3

21.15 Filorosso 2026

RETE4

21.30 Zona Bianca

CANALE5

21.20 Chasing the Wind

ITALIA1

21.20 The Enforcer 

TV8

21.40 Kill Bill – Volume 1

20

21.11 The equalizer – Stagione 4 Episodio 9 – Il grande colpo

CIELO

21.20 Debt Collector 

27

21.10 Heart of the sea – le origini di moby dick

34

21.00 Immaturi

Redazione3 Agosto 2026