Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 26 ottobre

Redazione26 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 26 ottobre

RAI1

21.30 I Casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere – Stagione 3 Episodio 5

RAI2

21.20 Formidabile!

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.16 Fast & Furious 6

TV8

21.40 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 2

20

21.10 The Suicide Squad – Missione suicida

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.15 Ritorno al futuro parte III

34

21.00 Chiedimi Se Sono Felice

Redazione26 Ottobre 2026