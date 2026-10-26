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Meteo, ad Ognissanti irruzione fredda dai Balcani

Sia il modello ECMWF sia il modello GFS collocano il cuore del maltempo sul Mar Ionio, tra il Golfo di Taranto e la Grecia: è il segnale di un’area di bassa pressione che si organizza a sud-est dell’Italia, alimentata da aria più fredda in arrivo da nord-est.

Secondo MeteoLive dovrebbe arrivare anche aria fredda.

Secondo il modello ECMWF, infatti, domenica 1° novembre l’aria più fredda in arrivo innescherà una diminuzione delle temperature che interesserà tutta l’Italia.

Dal punto di vista delle precipitazioni non si intravedono, almeno in una prima fase, eventi particolarmente significativi. Gli effetti dell’irruzione fredda dovrebbero manifestarsi soprattutto attraverso una maggiore instabilità sulle regioni esposte alle correnti orientali. Le zone più interessate da piovaschi e rovesci risulterebbero il medio e basso Adriatico, le aree interne della Basilicata, la Calabria e parte della Sicilia.