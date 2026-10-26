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Fucacoste, il meglio al mattino: via delle zucche, street band, visite guidate

Sabato 31 ottobre l’anteprima: laboratorio delle zucche, giardino incantato e Ghost Tour notturno

L’1 novembre le attività più belle tra mattino e pomeriggio: via delle zucche, street band, laboratori

I contatti email e telefonici per le informazioni, il link a ricettività, locali della ristorazione e servizi

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Cento falò in ogni angolo del paese, 1000 zucche illuminate e intagliate, con le forme più varie e originali, a indicare la strada alle anime dei defunti che tornano nelle loro dimore terrene, una volta e una soltanto durante l’anno, così da ristorarsi e tracciare di nuovo un contatto con i loro cari, per poi riprendere il proprio percorso ultraterreno. In poche parole, “Fucacoste e cocce priatorje” (Falò e teste del Purgatorio), uno dei più grandi riti del fuoco collettivi d’Italia tra quelli che vengono celebrati nel giorno di Ognissanti. Il luogo è Orsara di Puglia, paese di 2400 abitanti in provincia di Foggia, posto al confine con la vicina Irpinia. Da secoli, ogni 1° novembre, a Orsara di Puglia si celebra la “festa della luce che vince sulle tenebre”. Non si tratta di Halloween, ma di una ricorrenza profondamente legata al culto dei morti, che trova il suo significato in un concetto antropologico conosciuto come “l’inizio del tempo ciclico”, la natura che si rinnova, l’inizio di una nuova fase per l’ambiente e le colture agricole, la vita che continua e si rigenera anche attraverso la morte.

L’ANTEPRIMA DI SABATO 31 OTTOBRE. Sabato 31 ottobre, viene riproposta una “anteprima” che, ogni anno, riscuote più successo. Dalle 16 alle 19 sarà attivo il Laboratorio d’intaglio delle zucche (occorre prenotarsi al 393.5465316). Alle 19, nei giardini di Palazzo De Gregorio, zucche protagoniste con “Un viaggio nella tradizione: luce, magia e memoria”. Alle ore 21, la terza edizione del suggestivo e misterioso “Ghost Tour” (partenza da via Mentana 1, prenotazione 393 5465316): una visita guidata notturna nei luoghi del paese in cui sono ambientate vecchie storie di paura e mistero legate ai Fucacoste.

1 NOVEMBRE, IL MEGLIO È AL MATTINO. È durante la mattinata e il pomeriggio del 1° novembre che si gode appieno della magia dei Fucacoste e Cocce priatorje. Dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Sergente Volpe c’è il Laboratorio d’intaglio delle zucche. Alle 10, la visita guidata all’Abbazia e alla Grotta di San Michele. Alle 11, nella Chiesa di San Nicola, la messa e il bellissimo momento della benedizione delle zucche. Alla stessa ora, partiranno gli spettacoli musicali itineranti delle street band. Da mezzogiorno, in via Cavour, il percorso delle zucche e dei colori d’autunno tra le vie di Orsara. Alle 15.30, la visita guidata al paese. Per tutte le attività, prenotazione al 393 5465316.

FALÒ DALLE 18.30. L’accensione dei falò in strade e piazze ci sarà dalle ore 18.30. Le zucche intagliate più belle, dalle 18, saranno esposte alla Fontana dell’Angelo. Alle 23.30, dalla Chiesa di San Nicola, partirà la processione degli “incappucciati” della Congrega dei Morti.

IN PAESE ENTRO LE ORE 19. Le auto potranno entrare in paese entro e non oltre le ore 19, dopodiché l’ingresso sarà permesso ai soli residenti. Pullman e camper, invece, sono attesi entro le ore 16 e dovranno prenotare il proprio parcheggio riservato entro il 28 ottobre contattando via email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it. Anche per chi accompagnerà persone con disabilità è preferibile l’arrivo entro le ore 16 ed è consigliabile prenotare alla email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it.

ACCOGLIENZA. Per chi vuole pernottare e per quanti vogliano prenotare ristoranti e locali, questo è il link: https://www.visitorsaradipuglia.it/servizi-al-turista/. In alternativa, i paesi più vicini a Orsara in cui è possibile trovare b&b in cui pernottare sono Troia, Bovino, Panni, Castelluccio dei Sauri (https://www.visitmontidauni.it/it/c/n/n/n/0). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i recapiti telefonici 393 5465316 e 0881 964013.