Manfredonia U17 in vetta solitaria

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🐬💥 TRIS BIANCOCELESTE E VETTA SOLITARIA PER L’UNDER 17! ⚪️🔵

​Prestazione impeccabile e prova di forza per i ragazzi dell’Under 17 guidati da mister Matteo D’Arienzo! Nella 4ª giornata del Girone E, i giovani delfini espugnano il campo del Real Siti imponendosi con un netto e autorevole 0-3.

​Gara indirizzata già nel corso della prima frazione di gioco con intensità e cinismo: i biancocelesti sbloccano il match con La Torre e trovano il raddoppio grazie al sigillo di Facciorusso, andando al riposo avanti per 0-2.

Nella ripresa la squadra amministra il gioco con grande lucidità e chiude definitivamente i conti con la marcatura di Paglione, che fissa lo 0-3 finale.

Terza vittoria consecutiva, porta inviolata e primato in classifica a punteggio pieno: grandissima prova, ragazzi!

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