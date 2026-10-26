Manfredonia U17 in vetta solitaria
🐬💥 TRIS BIANCOCELESTE E VETTA SOLITARIA PER L’UNDER 17! ⚪️🔵
Prestazione impeccabile e prova di forza per i ragazzi dell’Under 17 guidati da mister Matteo D’Arienzo! Nella 4ª giornata del Girone E, i giovani delfini espugnano il campo del Real Siti imponendosi con un netto e autorevole 0-3.
Gara indirizzata già nel corso della prima frazione di gioco con intensità e cinismo: i biancocelesti sbloccano il match con La Torre e trovano il raddoppio grazie al sigillo di Facciorusso, andando al riposo avanti per 0-2.
Nella ripresa la squadra amministra il gioco con grande lucidità e chiude definitivamente i conti con la marcatura di Paglione, che fissa lo 0-3 finale.
Terza vittoria consecutiva, porta inviolata e primato in classifica a punteggio pieno: grandissima prova, ragazzi!
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