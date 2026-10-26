Eventi Manfredonia
Nella Parrocchia San Michele di Manfredonia il Concerto a Francesco
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Nella Parrocchia San Michele di Manfredonia il Concerto a Francesco
- Parrocchia: PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO – MANFREDONIA
- Quando: Sabato 31 ottobre, nei Primi Vespri della Solennità di Tutti i Santi, subito dopo la S. Messa, alle ore 19.30
- Dove: Nella chiesa parrocchiale
- Evento: CONCERTO “A FRANCESCO”
- A cura di: Corale Polifonica G.F. Haendel
- Diretta da: M° Rosangela Trigiani
- Occasione: In occasione dell’ottocentesimo anniversario della salita al cielo del Poverello di Assisi
- Ingresso: INGRESSO LIBERO E GRATUITO