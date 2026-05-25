Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 25 maggio

Redazione25 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 25 maggio

RAI1

21.30 Ulisse, il piacere della scoperta – Parigi nascosta

RAI2

21.20 The Unknown – Fino all’ultimo bivio

RAI3

21.15 NewsRoom

RETE4

21.20 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 I Cesaroni – Il ritorno

ITALIA1

21.28 Attacco al Potere – Paris Has fallen

TV8

21.50 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.20 Matrix Resurrections

CIELO

21.20 Innocenti bugie

27

21.10 Beetlejuice – Spiritello Porcello

34

21.00 La Leggenda di Al, John e Jack

La Vieste en Rose
Redazione25 Maggio 2026