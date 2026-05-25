Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 25 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 25 maggio
RAI1
21.30 Ulisse, il piacere della scoperta – Parigi nascosta
RAI2
21.20 The Unknown – Fino all’ultimo bivio
RAI3
21.15 NewsRoom
RETE4
21.20 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 I Cesaroni – Il ritorno
ITALIA1
21.28 Attacco al Potere – Paris Has fallen
TV8
21.50 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.20 Matrix Resurrections
CIELO
21.20 Innocenti bugie
27
21.10 Beetlejuice – Spiritello Porcello
34
21.00 La Leggenda di Al, John e Jack