Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 23 febbraio
RAI1
21.50 Rosso Volante
RAI2
21.20 Dirty Dancing – Balli proibiti
RAI3
21.20 Lo Stato delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Zelig 30 – Il meglio
ITALIA1
21.22 Run All Night – Una notte per sopravvivere
TV8
21.30 Bruno Barbieri – 4 Hotel 1^TV
NOVE
21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori
20
21.07 L’ultimo dei Templari
CIELO
21.20I tre moschettieri – Milady
27
21.10 Free Willy – Un amico da salvare
34
21.00 Com’è bello far l’amore