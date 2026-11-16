Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 novembre
RAI1
21.30 177 Giorni Il rapimento di Farouk
RAI2
21.20 Innamorato perso
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
20.16 Tennis – Nitto ATP Finals
TV8
21.50 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 5
NOVE
21.30 Little Big Italy – Stagione 9 Episodio 3 – Bucarest
20
20.45 UEFA Nations League – Germania Vs Olanda
CIELO
21.20 Chase
27
21.15 Dottore in carriera
34
21.00 Ma che bella sorpresa