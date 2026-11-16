Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 novembre

Redazione16 Novembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 novembre

RAI1

21.30 177 Giorni Il rapimento di Farouk

RAI2

21.20 Innamorato perso

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

20.16 Tennis – Nitto ATP Finals

TV8

21.50 Gialappa Show – Stagione 8 Episodio 5

NOVE

21.30 Little Big Italy – Stagione 9 Episodio 3 – Bucarest

20

20.45 UEFA Nations League – Germania Vs Olanda

CIELO

21.20 Chase

27

21.15 Dottore in carriera

34

21.00 Ma che bella sorpresa

Unipol Manfredonia
Redazione16 Novembre 2026