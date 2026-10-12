Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 12 ottobre

Redazione12 Ottobre 2026
GF Vip è scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, c'entra la nomination
Guendalina Tavassi e Valeria Marini (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 12 ottobre

RAI1

21.30 I Casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere – Stagione 3 Episodio 1 

RAI2

21.20 Formidabile!

RAI3

21.15 Formidabile!

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.28 Retribution

TV8

21.40 Assassinio sull’Orient Express 2017

20

21.10 Suicide squad

IRIS

21.14 Gangs of New York

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.15 Ritorno al futuro

34

21.00 Odio l’estate

Promo Maiorano
Redazione12 Ottobre 2026