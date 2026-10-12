Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 12 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 12 ottobre
RAI1
21.30 I Casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere – Stagione 3 Episodio 1
RAI2
21.20 Formidabile!
RAI3
21.15 Formidabile!
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.28 Retribution
TV8
21.40 Assassinio sull’Orient Express 2017
20
21.10 Suicide squad
IRIS
21.14 Gangs of New York
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.15 Ritorno al futuro
34
21.00 Odio l’estate