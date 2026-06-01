Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 1 giugno
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 1 giugno
RAI1
21.30 Ulisse: il piacere della scoperta – Leonardo Genio Universale
RAI2
21.20 The Unknown Fino all’ultimo bivio
RAI3
21.15 NewsRoom
RETE4
21.30 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 I Cesaroni – Il Ritorno
ITALIA1
21.13 Attacco al Potere – Paris has fallen
TV8
21.50 GialappaShow – Best Of
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 Mad Max – Fury road
CIELO
21.20 La cuoca del presidente
27
21.10 Il cacciatore di giganti
34
21.00 Il Marchese del Grillo