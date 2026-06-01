Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 1 giugno

Redazione1 Giugno 2026
foto i cesaroni
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 1 giugno

RAI1

21.30 Ulisse: il piacere della scoperta – Leonardo Genio Universale

RAI2

21.20 The Unknown Fino all’ultimo bivio

RAI3

21.15 NewsRoom

RETE4

21.30 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 I Cesaroni – Il Ritorno

ITALIA1

21.13 Attacco al Potere – Paris has fallen

TV8

21.50 GialappaShow – Best Of

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 Mad Max – Fury road

CIELO

21.20  La cuoca del presidente

27

21.10 Il cacciatore di giganti

34

21.00 Il Marchese del Grillo

Redazione1 Giugno 2026