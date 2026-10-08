Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 8 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 8 ottobre
RAI1
21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 3 – Coordinazione
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Hit Man Killer per caso
RETE4
21.35 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 71
ITALIA1
21.11 Le Iene Show
TV8
21.40 Arma letale 2
20
21.10 Codice Unlocked
IRIS
21.16 Arma letale 2
CIELO
21.20 Sniper: Forze speciali
27
21.10 I Goonies
30
21.20 Crazy & Rich
34
21.00 Ricky e Barabba