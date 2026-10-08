Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 8 ottobre

Redazione8 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 8 ottobre

RAI1

21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 3 – Coordinazione

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Hit Man Killer per caso

RETE4

21.35 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 71

ITALIA1

21.11 Le Iene Show

TV8

21.40 Arma letale 2

20

21.10 Codice Unlocked

IRIS

21.16 Arma letale 2

CIELO

21.20 Sniper: Forze speciali

27

21.10 I Goonies

30

21.20 Crazy & Rich

34

21.00 Ricky e Barabba

Redazione8 Ottobre 2026