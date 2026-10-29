Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 29 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 29 ottobre
RAI1
21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 9 – Paura di volare
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Splendida cornice
RETE4
21.35 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 87
ITALIA1
21.20 Le Iene Show
TV8
21.40 The Equalizer 3 Senza tregua
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 The Protege
CIELO
21.20 End of a gun
27
21.15 Matrimonio a quattro mani
34
21.00 Incastrati – Stagione 2 Episodio 1
ITALIA2
21.10 Horizon Line – Brivido ad alta quota