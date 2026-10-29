Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 29 ottobre

Redazione29 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 29 ottobre

RAI1

21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 9 – Paura di volare

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida cornice

RETE4

21.35 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 87

ITALIA1

21.20 Le Iene Show

TV8

21.40 The Equalizer 3 Senza tregua

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 The Protege

CIELO

21.20 End of a gun

27

21.15 Matrimonio a quattro mani

34

21.00 Incastrati – Stagione 2 Episodio 1

ITALIA2

21.10 Horizon Line – Brivido ad alta quota

Redazione29 Ottobre 2026