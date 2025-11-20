Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 20 novembre
RAI1
21.30 Un professore
RAI2
21.20 Ore 14 sera
RAI3
21.20 Splendida cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
20.38 La ruota dei campioni
ITALIA1
21.25 Codice Unlocked
TV8
21.30 L’uomo sul treno
NOVE
21.30 Save the dating
20
21.09 Beast
CIELO
21.20 A dangerous man – Solo contro tutti
27
21.14 Blues Brothers – Il mito continua
34
21.00 Il capo dei capi