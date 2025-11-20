Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 20 novembre

Redazione20 Novembre 2025
foto Gerry Scotti La ruota della fortuna
RAI1

21.30 Un professore

RAI2

21.20 Ore 14 sera

RAI3

21.20 Splendida cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

20.38 La ruota dei campioni

ITALIA1

21.25 Codice Unlocked

TV8

21.30 L’uomo sul treno

NOVE

21.30 Save the dating

20

21.09 Beast

CIELO

21.20 A dangerous man – Solo contro tutti

27

21.14 Blues Brothers – Il mito continua

34

21.00 Il capo dei capi

