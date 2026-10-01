Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 1° ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 1° ottobre
RAI1
21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 1 – Tutto scorre
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Le cose che non sai
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 83
ITALIA1
21.08 Le Iene Show
TV8
21.40 The Equalizer – Il vendicatore
20
20.37 UEFA Nations League – Danimarca Vs Portogallo
IRIS
21.15 Arma letale
CIELO
21.20 A dangerous man – Solo contro tutti
27
21.14 Le riserve
34
21.00 La casa stregata