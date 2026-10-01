Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 1° ottobre

Redazione1 Ottobre 2026
Doc 4 si farà è confermato
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 1° ottobre

RAI1

21.30 Doc Nelle tue mani – Stagione 4 Episodio 1 – Tutto scorre

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Le cose che non sai

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 83 

ITALIA1

21.08 Le Iene Show

TV8

21.40 The Equalizer – Il vendicatore

20

20.37 UEFA Nations League – Danimarca Vs Portogallo

IRIS

21.15 Arma letale

CIELO

21.20 A dangerous man – Solo contro tutti 

27

21.14 Le riserve

34

21.00 La casa stregata

Redazione1 Ottobre 2026