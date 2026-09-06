Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 settembre

Redazione6 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 settembre

RAI1

21.30 Sei mai stata sulla luna

RAI2

20.35 Basket Femminile – Mondiali 2026 – Italia Vs Stati Uniti

RAI3

21.20 Che ci faccio qui – Ti amo ancora

RETE4

21.30 Giganti – I protagonisti della Storia

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 74

ITALIA1

21.20 Odio l’estate

TV8

21.50 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 2 – Semifinale

NOVE

21.30 La Corrida Remix

20

21.10 Sleepless – Il giustiziere

CIELO

21.20 Povere creature!

27

21.14 Ocean’s Eleven

LA5

21.10 Belle & Sebastien

34

21.00 Il secondo tragico Fantozzi

Campionati italiani giovanili di vela in doppio
Redazione6 Settembre 2026