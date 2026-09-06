Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 settembre
RAI1
21.30 Sei mai stata sulla luna
RAI2
20.35 Basket Femminile – Mondiali 2026 – Italia Vs Stati Uniti
RAI3
21.20 Che ci faccio qui – Ti amo ancora
RETE4
21.30 Giganti – I protagonisti della Storia
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 74
ITALIA1
21.20 Odio l’estate
TV8
21.50 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 2 – Semifinale
NOVE
21.30 La Corrida Remix
20
21.10 Sleepless – Il giustiziere
CIELO
21.20 Povere creature!
27
21.14 Ocean’s Eleven
LA5
21.10 Belle & Sebastien
34
21.00 Il secondo tragico Fantozzi