Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 3 maggio

Redazione3 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 3 maggio

RAI1

21.45 Roberta Valente Notaio in Sorrento

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Racconto di una notte

ITALIA1

21.20 Zelig On

TV8

21.00 F1 Paddock Live Pre Gara

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Transporter 3

CIELO

21.20 Brimstone

27

21.14 Qualcosa di meraviglioso

34

21.00 Chissa perchè…capitano tutte a me

Promo Maiorano
Redazione3 Maggio 2026