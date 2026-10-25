Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 25 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 25 ottobre
RAI1
21.30 Libera Il caso Elena Palma – Stagione 2 Episodio 1 – Suspicio non est probatio
RAI2
21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 9 – È tutto un gioco
RAI3
21.20 Presa diretta – Democrazia artificiale
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 91
ITALIA1
21.00 La Liga – Barcellona Vs Real Madrid
TV8
19.45 F1 – GP Stati Uniti – Qualifiche
NOVE
19.30 Che tempo che fa
20
21.07 Now You See Me 2 – I maghi del crimine
IRIS
21.14 I predatori dell’Arca Perduta
27
21.15 Un milione di modi per morire nel West
34
21.00 Il Paradiso All’Improvviso