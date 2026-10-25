Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 25 ottobre

Redazione25 Ottobre 2026
a stadium filled with lots of people watching a soccer game
Photo by Christian García on Unsplash
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 25 ottobre

RAI1

21.30 Libera Il caso Elena Palma – Stagione 2 Episodio 1 – Suspicio non est probatio

RAI2

21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 9 – È tutto un gioco

RAI3

21.20 Presa diretta – Democrazia artificiale

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 91

ITALIA1

21.00 La Liga – Barcellona Vs Real Madrid 

TV8

19.45 F1 – GP Stati Uniti – Qualifiche

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.07 Now You See Me 2 – I maghi del crimine

IRIS

21.14 I predatori dell’Arca Perduta

27

21.15 Un milione di modi per morire nel West

34

21.00 Il Paradiso All’Improvviso

tenuta santa lucia
Redazione25 Ottobre 2026