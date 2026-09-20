Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 20 settembre

Redazione20 Settembre 2026
Canfeza e Mahir in Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)
Canfeza e Mahir in Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 20 settembre

RAI1

21.30 Giovannino Guareschi. Non muoio neanche

RAI2

21.00 In fuga per la verità

RAI3

20.30 Presa diretta – Spagna-Italia: il sorpasso

RETE4

21.30 Giganti – I protagonisti della Storia

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 79

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 1 – Best Of 1

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Final Score

IRIS

21.14 The Untouchables – Gli intoccabili

CIELO

21.20 Brimstone

27

21.14 Ocean’s Thirteen

34

21.00 Poveri ma ricchissimi

Promo Maiorano
Redazione20 Settembre 2026