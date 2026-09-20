Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 20 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 20 settembre
RAI1
21.30 Giovannino Guareschi. Non muoio neanche
RAI2
21.00 In fuga per la verità
RAI3
20.30 Presa diretta – Spagna-Italia: il sorpasso
RETE4
21.30 Giganti – I protagonisti della Storia
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 79
ITALIA1
21.20 Le Iene presentano – Inside
TV8
21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 1 – Best Of 1
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 Final Score
IRIS
21.14 The Untouchables – Gli intoccabili
CIELO
21.20 Brimstone
27
21.14 Ocean’s Thirteen
34
21.00 Poveri ma ricchissimi