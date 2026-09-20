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Manfredonia, avviso per l’assegnazione in uso temporaneo, delle palestre scolastiche comunali

Il Comune di Manfredonia ha pubblicato l’Avviso per l’assegnazione in uso temporaneo delle palestre scolastiche comunali alle associazioni, società ed enti sportivi in possesso dei requisiti previsti.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere la pratica sportiva, con particolare attenzione alle attività rivolte a bambine, bambini e adolescenti, all’inclusione delle persone con disabilità e all’accesso allo sport delle persone in condizioni di difficoltà economica.

Ciascun soggetto potrà presentare domanda per una sola palestra, indicando l’attività proposta e le fasce orarie richieste.

La domanda dovrà pervenire entro e non le ore 12.00 del giorno 16/10/2026.

Invio esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

L’Avviso completo e il modello di domanda sono disponibili al seguente link:

https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?IDALBO=ZSUVhqrh5yk%3d

Per informazioni:

Tel: 342.9428750

Mail: ufficiosport@comune.manfredonia.fg.it

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA