Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 novembre

Redazione15 Novembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 novembre

RAI1

20.30 UEFA Nations League – Belgio Vs Italia

RAI2

21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 15 – Sopravvivere alla strada

RAI3

21.00 Report

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 97 

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Inside

TV8

21.40 Mia moglie per finta

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.10 Greenland

IRIS

21.14 Indiana Jones e il regno del teschio cristallo

RAIMOVIE

21.10 Phenomenon

CIELO

21.20 Kill Bill – Volume 1

27

21.15 Rush Hour 3 – Missione Parigi

LA5

21.10 La magia del Natale

34

21.00 Se son rose

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione15 Novembre 2026