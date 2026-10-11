Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 11 ottobre

Redazione11 Ottobre 2026
Fabio Fazio conduce Che tempo che Fa.
Fabio Fazio conduce che tempo che fa. Foto: Nove.tv
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 11 ottobre

RAI1

21.30 Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte

RAI2

21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 3 – Nessuna risorsa

RAI3

21.20 Presa diretta – I soldi della sanità

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 86

ITALIA1

21.21 Le Iene presentano – Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 2 – Best Of 2

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.10 The italian job 

IRIS

21.14 Point Break

CIELO

21.20 I fiumi di porpora

27

21.15 17 Again – Ritorno al liceo

34

21.00 Fuochi d’artificio

tenuta santa lucia
Redazione11 Ottobre 2026