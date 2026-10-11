Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 11 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 11 ottobre
RAI1
21.30 Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte
RAI2
21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 3 – Nessuna risorsa
RAI3
21.20 Presa diretta – I soldi della sanità
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 86
ITALIA1
21.21 Le Iene presentano – Inside
TV8
21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 2 – Best Of 2
NOVE
19.30 Che tempo che fa
20
21.10 The italian job
IRIS
21.14 Point Break
CIELO
21.20 I fiumi di porpora
27
21.15 17 Again – Ritorno al liceo
34
21.00 Fuochi d’artificio