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Custode della memoria sipontina, tributo al Maestro Giuseppe Antonio Gentile

da Manfredonia Ricordi

Un’eredità culturale che non si spegne, ma si rinnova ogni volta che la storia locale riaffiora attraverso la voce delle sue pagine. Parlare della storia, dei costumi e dell’arte di Manfredonia significa inevitabilmente intrecciare il proprio cammino con l’opera del Maestro Giuseppe Antonio Gentile, docente, educatore e appassionato storiografo della cittadina garganica. Nato a Manfredonia il 6 marzo 1917, il Maestro Gentile ha dedicato un’intera esistenza alla ricerca etnografica, storica e pedagogica, facendosi custode attento e premuroso del patrimonio umano e culturale della sua terra.

Una vita al servizio della scuola e della memoria Come maestro ed educatore, Giuseppe Antonio Gentile ha formato generazioni di giovani, trasmettendo loro non solo l’istruzione di base, ma un profondo e viscerale rispetto per le radici cittadine. La sua non è mai stata una storiografia cattedratica o distante; al contrario, la sua ricerca sul campo era viva, alimentata dall’ascolto dei racconti popolari, dalla consultazione scrupolosa degli archivi e dall’amore per le espressioni artistiche del territorio. Tra le sue pubblicazioni e ricerche spiccano volumi preziosi come “Manfredonia: testimonianze vecchie e nuove”, autentico punto di riferimento per chiunque voglia comprendere l’evoluzione sociale, le tradizioni morali e la ricchezza culturale sipontina.

Il valore delle notizie storiche e la riscoperta dei Musicisti Manfredoniani Tra le tante testimonianze lasciate dal Maestro Gentile, assume un rilievo particolare il suo lavoro sulla documentazione della vita musicale locale. Con il rigore dello studioso e la sensibilità dell’educatore, Gentile ha ricomposto il mosaico delle personalità nobili ed eclettiche che hanno portato il nome di Manfredonia fuori dai confini pugliesi. Dalle composizioni madrigalesche del Cinquecento firmate da Francesco Mazza alle voci che incantarono la corte di Varsavia come quella di Francesco Bevilacqua; dalle virtù pianistiche di Suor Concetta Montoliva ed Angela Frattarolo alle bacchette illustri di Domenico Carabella nei teatri di Napoli e Vienna; fino alle figure del Novecento come i fratelli Ermanno e Mario Bellucci, Don Francesco Magliocco, Nicola Capurso, Giuseppe Prencipe e il maestro Lorenzo Leporace, lui va il merito particularissimo di aver realizzato sotto la guida del Direttore Didattico Antonio Valente, nella Scuola “Rione Croce” di Manfredonia: “I Monelli”, mini complesso bandistico composto esclusivamente di alunni (maschi e femmine) delle Scuole Elementari.

Senza l’attenzione costante del Maestro Gentile, molte di queste vicende umane e professionali rischiavano di rimanere sopite nei faldoni del passato o legate alla sola memoria orale.

L’eredità di un Maestro di vita Ricordare oggi il Maestro Giuseppe Antonio Gentile significa rendere omaggio a quella schiera di intellettuali locali che hanno speso le proprie energie senza riserve per la crescita morale e culturale della propria comunità. Il suo insegnamento rimane chiaro e moderno: la conoscenza della propria storia è la bussola indispensabile per guardare al futuro con consapevolezza e orgoglio.

Nella foto il Maestro Giuseppe Antonio Gentile ritratto negli anni ’70, in piena attività di studio e insegnamento