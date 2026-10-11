Sport Manfredonia

Manfredonia U14: poker biancoceleste in trasferta

Redazione11 Ottobre 2026
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🐬💥 POKER BIANCOCELESTE IN TRASFERTA: L’UNDER 14 FA IL BIS! ⚪️🔵

​Seconda vittoria consecutiva e prova di grande carattere per i giovanissimi delfini dell’Under 14! Sul terreno dello Stadio Comunale “Massa” di San Giovanni Rotondo, i biancocelesti superano il Sant’Onofrio con un vibrante 2-4 al termine di una sfida ricca di emozioni e gol.

Monumentale tripletta per Giuseppe De Vita, autentico mattatore di giornata, a cui si aggiunge la marcatura di Michele De Vita a completare il poker e sigillare tre punti d’oro!

​Grande spirito di squadra, determinazione e percorso a punteggio pieno: bravissimi ragazzi, avanti così!

Redazione11 Ottobre 2026