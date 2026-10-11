Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si può fare, e Manfredonia lo dimostra

Due giornate intense che hanno confermato quanto sia importante investire sui giovani creando occasioni vere di partecipazione, confronto e responsabilità.

A Manfredonia, con’Si può fare’, questo percorso ha già trovato continuità: abbiamo scelto di dedicare risorse specifiche alle politiche giovanili, inserendo un apposito capitolo di bilancio, perché le esperienze positive non restino iniziative episodiche ma diventino parte stabile dell’azione amministrativa.

Ed è motivo di grande soddisfazione sapere che il lavoro avviato nella nostra città venga oggi raccontato, anche a livello nazionale, come buona pratica e case history di un Comune che ha scelto di investire concretamente nel protagonismo delle nuove generazioni.

I giovani non sono soltanto il futuro. Sono il presente, e hanno bisogno di spazi, strumenti e fiducia per poter incidere davvero sulla comunità in cui vivono.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura