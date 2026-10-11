Cera: “118, il PD ci prende in giro: farò casino”
118, CERA: “HANNO TOLTO L’AMBULANZA A STORNARA PER DARNE MEZZA A CERIGNOLA. IL PD PRENDE IN GIRO LA CAPITANATA. FARÒ CASINO”
FOGGIA, 10 ottobre 2026
“Fermatevi! State facendo danni a un territorio già martoriato”: Napoleone Cera, consigliere regionale della Puglia e segretario provinciale della Lega Foggia, attacca così la gestione del 118 in Capitanata.
“Prima delle elezioni ambulanze e assunzioni per tutti – dichiara Cera -. Passato il voto, il PD ha tagliato le seconde ambulanze e mandato a casa 40 lavoratori. Adesso ci vende pure il ‘successo’. Cerignola e Torremaggiore riavranno mezza ambulanza, solo di giorno. E da quanto emerge, quella di Cerignola è stata tolta a Stornara. Vieste e Vico restano con niente”.
Questo è il gioco delle tre carte sulla pelle della gente, prosegue il consigliere: “Si apre un buco per chiuderne un altro. Di notte non c’è nessuno. E i cittadini di Stornara pagano per tutti. Un infarto non guarda l’orologio e non guarda il paese in cui abiti”.
Cera quindi chiede seconde ambulanze h24 in tutti i territori colpiti, senza togliere mezzi a nessuno e risposte immediate sul futuro dei lavoratori.
“Su questa storia farò casino. In Consiglio regionale, sui giornali, in ogni piazza. La Capitanata non è terra di serie B”, conclude Napoleone Cera.