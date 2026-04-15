Stanno Tutti Invitati, ospiti ultima puntata del 16 aprile 2026: arrivano Belen Rodriguez e Sal Da Vinci

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L’ultimo appuntamento di Stanno Tutti Invitati, in onda giovedì 16 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, si prepara a chiudere il ciclo di puntate con un cast di ospiti che promette una serata ricca di ritmo, ironia e momenti da ricordare. Dopo il successo delle prime due puntate, Pio e Amedeo tornano sul palco con l’energia che li contraddistingue, pronti a celebrare i venticinque anni di carriera con una festa televisiva che unisce musica, racconti e sorprese.

La terza puntata si annuncia come un vero evento, grazie alla presenza di volti amatissimi dal pubblico e artisti che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano. Il duo foggiano, fedele al proprio stile, alterna comicità irriverente e momenti più intimi, costruendo un racconto che attraversa televisione, cinema e teatro.

Chi arriverà sul palco per festeggiare insieme a loro? Quali momenti inattesi animeranno la serata? E come si intrecceranno musica e comicità in questo ultimo capitolo dello show? Scopriamolo insieme.

Un parterre d’eccezione per Stanno Tutti invitati: musica, televisione e personalità forti per l’ultima puntata

La serata del 16 aprile accoglie una serie di ospiti che rappresentano mondi diversi dello spettacolo, creando un mosaico perfetto per un finale di stagione. Tra i primi nomi spicca Sal Da Vinci, artista capace di portare sul palco un’intensità musicale che si fonde perfettamente con l’atmosfera dello show. Accanto a lui arriva Belen Rodriguez, presenza iconica della televisione italiana, che con la sua spontaneità e il suo carisma aggiunge un tocco glamour alla puntata.

Non mancano figure storiche come Lino Banfi, simbolo della comicità popolare, capace di trasformare ogni apparizione in un momento di pura nostalgia e risate. A portare un punto di vista più tagliente e contemporaneo è Selvaggia Lucarelli, spesso protagonista di confronti vivaci e mai banali, che promettono di animare la conversazione con Pio e Amedeo.

La musica continua a essere protagonista con Michele Zarrillo e Francesco Renga, due voci che hanno segnato generazioni diverse e che, con le loro interpretazioni, regalano sempre emozioni autentiche. A chiudere il cerchio arrivano i Pooh, una delle band più amate d’Italia, pronti a riportare sul palco la magia di un repertorio che ha accompagnato la storia musicale del Paese.

La varietà degli ospiti crea un equilibrio perfetto tra leggerezza, ricordi e momenti più intensi, rendendo l’ultima puntata un vero viaggio attraverso la cultura pop italiana.

Lo show di Pio e Amedeo: venticinque anni di carriera raccontati con ironia e cuore

Stanno Tutti Invitati nasce come celebrazione dei venticinque anni di carriera di Pio e Amedeo, un traguardo importante che il duo ha scelto di raccontare attraverso un format che unisce spettacolo e memoria. Ogni puntata è costruita come un grande racconto corale, in cui gli ospiti non sono semplici comparse, ma parte integrante di un percorso che attraversa i momenti più significativi della loro storia artistica.

La regia di Luigi Antonini accompagna lo spettatore in un viaggio che alterna ritmo e intimità, lasciando spazio sia alla comicità irriverente del duo sia alle testimonianze degli ospiti. Il risultato è uno show che parla a pubblici di tutte le età, capace di far ridere, emozionare e riflettere, senza mai perdere la leggerezza che ha reso Pio e Amedeo un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.

La terza puntata, prodotta da RTI in collaborazione con FriendsTV, rappresenta il culmine di questo percorso. È il momento in cui tutto si chiude e allo stesso tempo si rinnova, perché ogni ospite porta con sé un pezzo di storia, un ricordo, un aneddoto che arricchisce il racconto complessivo.

Un finale che profuma di festa: musica, risate e un pubblico sempre più coinvolto

L’ultima puntata di Stanno Tutti Invitati non è solo un appuntamento televisivo, ma una vera festa condivisa con il pubblico. La presenza di artisti così diversi tra loro crea un’atmosfera dinamica, in cui ogni momento può trasformarsi in una sorpresa. Pio e Amedeo, con la loro capacità di improvvisare e di coinvolgere gli ospiti, rendono ogni interazione unica e imprevedibile.

La musica dei Pooh, la voce di Renga, l’ironia di Banfi, la presenza scenica di Belen e la verve di Lucarelli si intrecciano in un flusso continuo che tiene lo spettatore incollato allo schermo. È un finale che celebra non solo la carriera del duo, ma anche la televisione come luogo di incontro, di racconto e di emozione.