Sposa abbandona il matrimonio dopo una lite con la cognata: incredibile!

Una giovane donna di 27 anni ha condiviso la sua esperienza sui social riguardante il suo matrimonio che non ha avuto un lieto fine, tutto a causa di una disputa con la cognata. Americano lui e inglese lei, la coppia si è unita in matrimonio dopo due anni di relazione a distanza caratterizzati da continui viaggi, voli e incontri sporadici per potersi vedere e passare del tempo insieme. Pochi giorni prima del fatidico “sì”, la donna è volata negli States per conoscere finalmente la famiglia del suo promesso sposo.

Nonostante i primi imbarazzi e alcune situazioni scomode, la donna ha cercato di non pensarci troppo e ha concentrato le sue energie solo sul grande giorno.

Durante la cerimonia, però, la giovane sposa ha rivelato di essersi sentita esclusa dai festeggiamenti da parte della famiglia del marito e che se non fosse stato per il suo gruppo di amici, non si sarebbe divertita affatto.

Alla fine della serata, un capriccio della cognata ha scatenato la rabbia della sposa, portandola a lasciare la cerimonia da sola e abbandonando il marito e gli altri ospiti. La donna ha raccontato la sua storia su Reddit, mantenendo l’anonimato sotto lo pseudonimo di “unaliveplant”.

“Avevo visto i miei suoceri e la sua famiglia solo attraverso videochiamate, ma mai di persona, fino a una settimana prima del matrimonio”, ha spiegato la sposa. Tuttavia, una volta arrivata in America, non ha ricevuto l’accoglienza che si aspettava: la famiglia del marito sembrava evitare argomenti personali e concentrarsi solo su sport, meteo e aneddoti del passato.

Quando è arrivato il grande giorno, sembrava che tutto procedesse per il meglio, ma dopo la cerimonia, durante i festeggiamenti, la sposa ha rivelato di essersi sentita trascurata dalla famiglia del marito. Se non fosse stato per lui e alcuni amici, la serata sarebbe stata deludente. “Nessun altro parlava con me”, ha scritto la donna.

Sposa abbandona i festeggiamenti del matrimonio dopo un litigio con sua cognata

Intorno alle 21, la sposa ha comunicato al marito il suo desiderio di lasciare la festa: era stanca, tardi e desiderava solo riposare dopo il stress e l’ansia degli ultimi giorni. Ma la cognata ha reagito male, prendendo in giro la sposa sul fatto che non potesse lasciare la cerimonia. “La sorella di mio marito si è opposta e ha iniziato a fare scenate. Non voleva che ci allontanassimo e insisteva per trascorrere più tempo con suo fratello”, ha spiegato la donna. Dopo la discussione, la sposa ha deciso di abbandonare i festeggiamenti, lasciando il marito con la cognata e gli altri ospiti.

Tra i due sposi non ci sono stati malintesi, il loro amore ha superato questo piccolo contrattempo, ma con la famiglia del marito, e soprattutto con la cognata, la donna non riesce a superare l’orgoglio e a chiarire la situazione, specialmente dopo la fuga che ha lasciato i parenti del marito sorpresi e sconcertati.