Sporting Manfredonia: 1-1 casalingo contro il Canusium

⚽️ MATCH REPORT | SPORTING MANFREDONIA – CANUSIUM 1-1 ⚽️

Una partita giocata con cuore e determinazione fino all’ultimo secondo. Dopo essere passati in vantaggio con un gran gol di Trotta, abbiamo sfiorato più volte il raddoppio, colpendo anche una traversa e mettendo sotto pressione un avversario rimasto in 10 per oltre 30 minuti del secondo tempo.

Purtroppo, nei minuti di recupero, su un calcio d’angolo sul primo palo, il Canusium trova il gol del pareggio. Una beffa per i nostri ragazzi, che hanno dato tutto in campo e avrebbero meritato di più.

👏 Ottima prova da parte di tutta la squadra nonostante il risultato, e complimenti al Canusium per averci creduto fino alla fine. I nostri ragazzi non potevano dare più di così, siamo orgogliosi di voi! 💙💪