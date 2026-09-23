Festival “Gargano Vivo”: a San Nicandro Garganico il convegno “Restanza e Resistenza” per contrastare lo spopolamento delle aree interne

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Venerdì 25 settembre l’Ente Parco Nazionale del Gargano terrà un momento di confronto per analizzare i fenomeni demografici e proporre strategie di sviluppo territoriale.

Continuano gli appuntamenti del Festival “Gargano Vivo”, la rassegna promossa dall’Ente Parco Nazionale del Gargano per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e sociale del Promontorio. Venerdì 25 settembre, alle ore 18 presso l’aula consiliare del Comune, la manifestazione farà tappa a San Nicandro Garganico con un incontro di primario interesse per il futuro socio-economico della Capitanata: il convegno dal titolo “Restanza e resistenza: analisi e strategie per contrastare lo spopolamento”.

L’iniziativa intende affrontare in modo organico e propositivo uno dei temi più complessi che interessano i piccoli borghi e le aree interne del Mezzogiorno. Il concetto di “restanza” – inteso non come rassegnazione, ma come scelta consapevole e attiva di abitare, custodire e rigenerare i territori d’origine – sarà il filo conduttore di un dibattito che vedrà a confronto amministratori locali, docenti universitari, esperti di pianificazione territoriale e rappresentanti del terzo settore.



Il convegno, moderato dal direttore dell’Attacco, Piero Paciello si articolerà su diverse direttrici d’intervento per trasformare le criticità demografiche in nuove opportunità di sviluppo sostenibile:

Analisi dei dati e scenari demografici: Quadro statistico sul calo della popolazione residente nei Comuni del Parco e impatto sui servizi essenziali (scuola, sanità, mobilità).



Economia della restanza: Buone pratiche e modelli d’impresa innovativi guidati dai giovani nei settori dell’agricoltura sostenibile, dell’artigianato tipico e del turismo lento.

Strategie istituzionali e reti territoriali: Il ruolo delle politiche pubbliche (SNAI, fondi europei e PNRR) nel supportare la residenzialità e garantire la tenuta sociale delle comunità locali.



Ad animare il dibattito, oltre al commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, interverranno Barbara Cafarelli (Università di Foggia), Nicola Di Bari (manager d’azienda), Giuseppe Palladino (Bcc San Giovanni Rotondo), Tommaso Rinaldi (consulente aziendale). Interverranno il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, e i parlamentari della Capitanata.



“Con questo convegno – spiega Di Mauro – vogliamo superare la narrazione della rassegnazione e costruire, insieme alle comunità e alle istituzioni, una rete d’azione condivisa per restituire centralità alle nostre aree interne.”

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, ai tecnici, agli studenti e a tutti gli operatori economici e sociali del territorio desiderosi di contribuire al dibattito sul futuro del Promontorio.