Spoiler il Paradiso delle Signore, 28/9-2/10: Delia e Botteri sposi

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Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 28 settembre al 2 ottobre 2026, porteranno al centro della scena Diana, Delia e Gianlorenzo Botteri. Diana comunicherà alla madre la volontà di lasciare Milano e tornare a Londra, ma Carla riuscirà a fermarla con una verità devastante. Le anticipazioni attualmente disponibili non svelano ancora il contenuto della rivelazione, destinata però a cambiare i programmi della ragazza. Carla prenderà poi una decisione ancora più drastica, tagliando i fondi alla figlia e costringendola a fare i conti con una situazione completamente nuova. Diana tenterà inizialmente di ottenere il perdono della madre, ma di fronte alla sua fermezza deciderà di cercarsi un lavoro e diventare indipendente.



Intanto Delia e Gianlorenzo dovranno superare un ultimo ostacolo che rischierà di complicare ancora una volta l’organizzazione delle loro nozze. A trovare una possibile soluzione sarà Irene, permettendo alla coppia di avvicinarsi finalmente al tanto desiderato matrimonio. La settimana sarà movimentata anche per Riccardo, alle prese con la crisi con Nicoletta e con le difficoltà nel finanziare il suo progetto imprenditoriale. Marcello dovrà invece affrontare le conseguenze del contratto con la compagnia di crociere, mentre Simona tornerà a confrontarsi con il suo difficile rapporto con la danza. Il momento più felice arriverà nel finale della settimana, quando Delia e Gianlorenzo riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d’amore.

Il Paradiso delle Signore: Diana contro Carla

La settimana si aprirà con una svolta importante per Diana Corsi. La ragazza sembrerà ormai determinata a chiudere la propria parentesi milanese e farà sapere di voler tornare a Londra. Carla, però, riuscirà a bloccare la partenza della figlia mettendola di fronte a una verità devastante. Le anticipazioni diffuse finora non entrano nel dettaglio della rivelazione, ma chiariscono che sarà sufficiente a costringere Diana a rivedere completamente i suoi programmi.

Diana farà quindi il suo ingresso al Circolo e la sua presenza non passerà inosservata. A rimanere particolarmente sorpresa sarà Rebecca, mentre Mimmo farà una scoperta che permetterà di comprendere meglio il legame esistente tra le due ragazze: Diana e Rebecca sono cugine. Il nuovo personaggio entrerà così sempre più profondamente nelle dinamiche del Circolo proprio mentre Mimmo sarà impegnato nei preparativi di un evento proposto da Rebecca.

Il vero scontro, però, sarà quello tra Diana e Carla. La madre deciderà di tagliare i fondi alla figlia, privandola del sostegno economico sul quale aveva potuto contare fino a quel momento. Diana proverà dapprima a percorrere la strada della riconciliazione e cercherà di farsi perdonare, ma Carla non sembrerà intenzionata a tornare sui propri passi. Il confronto fra le due diventerà inevitabile e porterà Diana a prendere una decisione concreta per il proprio futuro: trovarsi un lavoro e cominciare a mantenersi da sola.

La scelta potrebbe segnare un passaggio decisivo per il personaggio. Costretta a rinunciare alle certezze garantite dalla famiglia, Diana dovrà infatti confrontarsi con una realtà diversa e costruire una propria autonomia. Carla, allo stesso tempo, acquisterà un peso crescente nelle vicende dei Guarnieri, perché il suo nome entrerà anche nella complicata situazione professionale di Riccardo.

Il giovane Guarnieri attraverserà infatti una settimana particolarmente difficile. Sul piano sentimentale confiderà ad Adelaide che il rapporto con Nicoletta è entrato in crisi, mentre Odile cercherà di spronarlo a reinventarsi professionalmente. Riccardo continuerà a lavorare al progetto del fast-food, ma scoprirà che Umberto non è nelle condizioni di finanziarlo. Sarà quindi costretto a cercare nuovi soci disposti a investire nella sua idea.

Una strana telefonata

Come se non bastasse, arriverà una telefonata da Parigi destinata a turbare Riccardo profondamente. Marta capirà immediatamente che qualcosa non va e metterà il fratello alle strette, fino a spingerlo a raccontarle ciò che Nicoletta gli ha comunicato. Le anticipazioni non rivelano ancora integralmente il contenuto della conversazione, ma la vicenda sarà abbastanza seria da spingere la famiglia Guarnieri a stringersi attorno a Riccardo.

A quel punto sarà ancora una volta Umberto a cercare una soluzione sul fronte professionale: presenterà Carla a Riccardo come possibile investitrice del progetto. L’eventuale ingresso della donna nell’affare, tuttavia, non convincerà affatto Adelaide. La contessa guarderà con crescente diffidenza alla possibile alleanza e i suoi dubbi aumenteranno ulteriormente quando Carla farà una mossa inattesa legata alla presidenza del Circolo.

Delia e Gianlorenzo si sposano

Parallelamente proseguiranno i preparativi per il matrimonio di Delia e Gianlorenzo Botteri. Concetta vorrebbe organizzare un rinfresco in Caffetteria per festeggiare la coppia, ma proprio quando il traguardo sembrerà ormai vicinissimo emergerà un nuovo problema riguardante la data delle nozze. Per i due innamorati sarà l’ennesimo ostacolo dopo le difficoltà già incontrate nelle settimane precedenti.

La soluzione arriverà grazie a Irene, che avrà un’idea per permettere a Delia e Gianlorenzo di superare anche quest’ultimo contrattempo. Stavolta il lieto fine non verrà rimandato: nel finale della settimana i due riusciranno finalmente a diventare marito e moglie, coronando una delle storie sentimentali che hanno caratterizzato le ultime stagioni della soap.

I problemi di Marcello, Simona in tutù

Non saranno però soltanto Diana, Riccardo e i futuri sposi ad animare le puntate. Marcello continuerà a fare i conti con il problema nato dal contratto con la compagnia di crociere. Cesare verrà coinvolto come avvocato nel tentativo di trovare una soluzione, mentre Marcello proverà a intervenire personalmente chiedendo aiuto a Valeria. Quando emergerà la possibilità che il Paradiso possa essere costretto a pagare una somma molto elevata per le conseguenze del contratto, Marcello sarà sopraffatto dal peso della responsabilità.

La presenza di Cesare, inoltre, creerà particolare agitazione in Elisa e Valter, che cercheranno di mantenere le distanze da una persona legata al loro passato. La storyline finirà così per intrecciarsi con quella di Simona, chiamata invece ad affrontare una ferita che sembrava aver deciso di lasciare definitivamente alle proprie spalle.

Lia troverà infatti una vecchia fotografia di Simona in tutù e proverà a convincerla a non rinunciare alla danza. La reazione della ragazza sarà inizialmente dura, segno di quanto quel capitolo della sua vita sia ancora doloroso. Quando rimarrà sola in Galleria, però, Simona non riuscirà a resistere e proverà nuovamente alcuni passi, finendo per cadere. Sarà Valter a soccorrerla e, successivamente, a incoraggiarla a non abbandonare definitivamente la sua passione.

Le sue parole sembreranno lasciare il segno. Nel finale della settimana Simona recupererà infatti la lettera della scuola di danza che aveva precedentemente stracciato. Non si tratterà ancora di un ritorno definitivo, ma il gesto mostrerà come qualcosa stia cambiando dentro di lei e aprirà la strada ai successivi sviluppi della sua storia.

Fonte: Facebook

FONTI:

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