Spinelli a Telesveva: “Manfredonia penalizzato dalle scelte arbitrali”

Redazione2 Dicembre 2025
Spinelli a TeleSveva ha raccontato il rimpianto di Manfredonia per la sconfitta di Nola.

“La società farà una segnalazione per gli episodi di Nola, ma ci sono più partite in cui il Manfredonia è penalizzato dagli arbitri. Prendono decisioni in maniera leggera contro di noi, ci ridono in faccia, non vogliamo episodi a favore, ma vogliamo giustizia”.

Sull’espulsione di Jallow: “Era dispiaciuto negli spogliatoi, ne soffre molto. Può capitare a tutti, ma non deve capitare più”.

Sulla difesa: “Abbiamo trovato una bella quadra, nelle ultime 7 partite abbiamo subito 2 gol dalla distanza (a Pagani e Nola)”.

Ora arriva il Nardò: “Al Miramare il pubblico ci spinge molto, ma anche in trasferta a volte sembra di giocare in casa. Ma il Nardò è forte, costruito con nomi importanti”.

