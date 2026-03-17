Sport Manfredonia

Spinelli a TeleFoggia: “A Manfredonia una rinascita, mi piacerebbe restare”

Redazione17 Marzo 2026
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Spinelli a TeleFoggia: “A Manfredonia una rinascita, mi piacerebbe restare”

“La Paganese è una squadra importante, ha fatto ad oggi 50 punti. Partita bella, sono contento di aver fatto gol, quello che mi è stato tolto qualche settimana fa, e per aver aiutato la squadra a vincere” sono le prime parole di Michele Spinelli a TeleFoggia.

“Ci mancano almeno quattro punti per colpe non nostre, in altri casi, invece, ci abbiamo messo del nostro. Ma a Manfredonia il gruppo è molto unito, ci sono giovani molto interessanti ed over che aiutano molto” sottolinea il difensore sipontino “Personalmente cerco di migliorarmi, di essere aggressivo. Mi ispiro a Nesta e Thiago Silva che ho visto dal vivo a Milano quando ero nel settore giovanile rossonero”.

“Manfredonia per me significa rinascita, era da qualche anno che non mi sentivo così importante, in una realtà così coinvolgente. Mi piacerebbe restare”.

Sulla trasferta di Fasano: “Andiamo a giocarcela, possiamo portare punti”.

Redazione17 Marzo 2026
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