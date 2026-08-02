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1915, Manfredonia Ricordi: frammenti di vita quotidiana su Corso Manfredi

Passeggiare oggi su Corso Manfredi significa immergersi tra negozi, luci e il viavai moderno. Ma c’è stato un tempo in cui la vita di Manfredonia aveva un ritmo completamente diverso, fatto da sguardi autentici e profonde tradizioni. A ricordarcelo è una splendida fotografia d’epoca dell’inizio del Novecento, un vero e proprio fermo immagine sulla vita quotidiana dei nostri bisnonni.

Un piccolo consiglio per il lettore, il segreto di questa fotografia sta nei dettagli. Provate a ingrandire l’immagine e a osservare attentamente i particolari, vi sembrerà quasi di sentire il brusio della folla e lo scalpiccio dei cavalli sulla pietra.



In quel periodo, il Corso non era solo una strada, ma il palcoscenico della comunità. Le scene di vita catturate dall’obiettivo ci mostrano un’umanità operosa e legata al decoro. Gli uomini, anche per una semplice commissione, non rinunciavano mai alla giacca e all’immancabile cappello o coppola. Ci si incontrava davanti alle grandi porte in legno delle botteghe artigiane per discutere di pesca, di agricoltura o semplicemente per scambiare due chiacchiere all’ombra dei palazzi storici.



A colpire lo sguardo sono soprattutto le donne e i bambini. In primo piano spiccano i costumi tipici dell’epoca, come i lunghi abiti scuri e i fazzoletti che le donne portavano sul capo (‘u facciulètte), simbolo di una Manfredonia popolare, fiera e legata al lavoro. Sullo sfondo, al posto delle auto, si intravedono carri e carrozze trainate da cavalli, che trasportavano le merci dal porto o dalle campagne del Gargano fino al centro.



Questo scatto prezioso ci restituisce la fotografia di un’epoca che non c’è più, ma che continua a vivere nei dettagli di Corso Manfredi, un promemoria di quando la bellezza stava nelle cose semplici e nel valore del tempo passato insieme.

Foto d’epoca in una versione trasformata a colori