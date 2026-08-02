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Tendenza meteo: molto caldo almeno fino all’8-10 agosto

Secondo Lorenzo Tedici de IlMeteo.it, come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l’anticiclone punterà i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest’anno) leggermente più ai margini.

Per respirare un po’ dovremo attendere un piccolo break tra l’8 e il 10 Agosto, con qualche temporale in pianura tra Nord, Appennino e versante adriatico. Si tratterà però di un’illusione: le temperature caleranno di un paio di gradi, ma aumenterà l’afa.

La vera svolta, per cui dovremo aspettare almeno Ferragosto, non arriverà dal meteo ma dall’astronomia. Il nostro Pianeta segue le stagioni e le notti iniziano ad allungarsi inesorabilmente: all’Equinozio d’Autunno (il 23 settembre) arriveremo ad avere le stesse identiche ore di permanenza del sole sopra e sotto l’orizzonte.

Con notti più lunghe, gradualmente, il sole avrà semplicemente meno tempo per arrostirci. Un orologio cosmico che quest’anno, più che mai, ci farà aspettare con gioia la fine dell’Estate.