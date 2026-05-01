Spiacevole disavventura per Stefano De Martino: cos’è successo al conduttore

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino è tra i conduttori più amati del piccolo schermo. L’uomo è in onda ogni giorno con Affari Tuoi con cui registra ascolti importanti sui teleschermi di Rai 1. Proprio il volto tv è rimasto vittima di una spiacevole disavventura secondo quanto rivelato da Nuovo. In particolare, il settimanale ha pubblicato alcune immagini in cui si vede l’auto dell’ex marito di Belen Rodriguez vandalizzata. Difatti, sulla portiera della smart del conduttore vi sono presenti dei graffi fatti con un oggetto appuntito. Nel trafiletto apparso sul settimanale si leggono le seguenti parole: “Stefano De Martino: amara sorpresa, sulla portiera c’è un messaggio graffiante…”

Stefano De Martino è stato di recente ospite di Che tempo che fa

Nel frattempo, Stefano De Martino è stato di recente ospite di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove. Il conduttore ha annunciato che lo studio di Affari tuoi si trasferirà a Milano dopo essere stato per tanto tempo a Roma. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole. “Lo facciamo anche perché il Teatro delle Vittorie va verso la chiusura”. L’ex marito di Belen Rodriguez ha parlato di Hebert Ballerina, il comico ospite fisso del gioco dei pacchi. Il conduttore ha detto: “Se fosse donna lo sposerei, sarebbe la mia donna ideale: è pigro da morire, non gli va mai di fare nulla. Ho questa patina di mondanità che forse deriva dalla gioventù, ma sono tutto il contrario. Mi sto appassionando alla cucina”. L’uomo ha concluso, parlando di Sanremo che condurrà a febbraio su Rai 1: “La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno”