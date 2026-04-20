Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme? Ecco in quale occasione

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Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono state tra le coppie più chiacchierate degli ultimi anni. La storia d’amore tra il conduttore e l’argentina aveva fatto sognare gli italiani fino al loro addio a causa di alcuni tradimenti da parte di lui. In queste ore stanno facendo molto parlare le dichiarazioni fatte dalla donna durante Stanno tutti invitati, lo show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5. In questo frangente, Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano De Martino e sulla possibilità di affiancarlo come co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo 2026. La conduttrice argentina ha dichiarato in merito a tali voci: “Sanremo? Se mi chiama ci vado”. Insomma, la donna avrebbe aperto alla possibilità di rivederla sul palco più importante in Italia insieme all’ex marito.

Belen Rodriguez pronta a tornare a Sanremo 2026 al fianco di Stefano De Martino

Belen Rodriguez sarebbe pronta a tornare al festival di Sanremo 2026 al fianco di Stefano De Martino. Proprio quest’ultimo è stato ospite di recente di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Canale Nove. In questo frangente, il conduttore italiano ha parlato per la prima volta della kermesse canora che condurrà per la prima volta dopo l’abbandono di Carlo Conti. L’uomo ha dichiarato: “Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento. Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi. La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno.” L’uomo ha concluso: “Sul cast e i conduttori ho un’idea nella testa, ne sto parlando con l’azienda”.