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Special Olympics Puglia: lo sport che valorizza le capacità

Oggi a Bari, insieme ad ANFFAS Manfredonia e alla sua presidente Maria Grazia Prencipe, ho partecipato alla Convention regionale di Special Olympics Puglia.

Un’occasione preziosa per confrontarsi sul valore dello sport, non soltanto come attività fisica, ma come esperienza di autonomia, crescita personale, relazioni e partecipazione alla vita della comunità.

Con noi anche Vincenzo Di Staso dell’ASD Delfino Manfredonia e il Centro Diurno L’Airone.

Sono esperienze che meritano attenzione e sostegno, perché ci ricordano quanto sia importante investire nelle capacità delle persone, riconoscerne le aspirazioni e garantire a ciascuno le opportunità per esprimerle.

Lo sport ci insegna anche questo: guardare alle capacità prima che ai limiti e riconoscere in ogni traguardo il valore di un percorso, dell’impegno personale e di chi lo accompagna.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura

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