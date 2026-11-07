Oroscopo Branko di domani 8 novembre: problemi per Ariete e Bilancia, Cancro fortunato in amore

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Cosa riserverà l’oroscopo di Branko per l’ 8 novembre 2026? La giornata sarà per alcuni segni l’occasione di prendersi una pausa e per riflettere. Altri, invece, potranno gioire di nuove opportunità grazie alla Luna in Bilancia.

Branko oroscopo 8 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Problemi di salute per i nati sotto questo sogno vista la Luna in Bilancia. Approfittate del weekend per prendervi una pausa. Inoltre chiarite una situazione in particolare con persone nate sotto il segno dell’Ariete, Cancro e Capricorno.

Toro. L’oroscopo di Branko annuncia problemi per i Toro. Sarete insofferenti a causa del transiti planetari che genereranno grande tensione. Cercate di sfruttare meglio il self control.

Gemelli. Sarete vivaci e mentalmente attivi. La Luna nuova di novembre vi aiuterà nelle questioni di lavoro mentre Mercurio vi aiuterà a distendere i rapporti in famiglia. Ci sarà spazio all’amore con Leone e Acquario.

Cancro. Sarete bravi a stringere nuovi contatti ma bisognerà portare a termine le iniziative. Si risveglieranno il buon umore e l’altruismo con l’obbiettivo di risolvere eventuali conflitti di coppia. Non mancherà fortuna in amore col segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche di Branko per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Attenzione ci saranno fastidi per le prossime 48 ore. Inoltre non pretende decisioni prima di martedì 10 novembre a causa di Mercurio ambiguo.

Vergine. Mercurio vi guarda con amore. E’ previsto un grande colpo di scena nelle finanze e nel lavoro che procederà alla grande. La Luna e Saturno difenderanno i vostri interessi.

Bilancia. Piccoli problemi e fastidi di salute specialmente a spalle, ginocchia e ossa. Iscrivetevi ad un corso di ginnastica dolce. Branko consiglia di non cedere alle provocazioni delle persone anche più vicine che sembreranno non capirvi.

Scorpione. Rimandate alla giornata di lunedì 9 novembre un accordo lavorativo. Organizzate tutto fino al 31 dicembre in modo da togliervi qualche sassolino dalle scarpe.

Oroscopo di Branko 8 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La Luna protegge l’organizzazione di eventi ed incontri con amici. Giove invece tutela le vostre dinamiche famigliari mentre Saturno i rapporti con autorità. Marta e Venere promuovono nuove conoscenze favorite in questo periodo.

Capricorno. Situazione ambigua in questo weekend. La Luna in Bilancia opposta a Saturno favorisce dinamiche pericolose capaci di togliervi l’ottimismo. Non curatevi di queste sensazioni ma continuate ad andare per la vostra strada.

Acquario. Giornata interessante favorita da diversi pianeti. La Luna in Bilancia favorisce l’amore e l’eros. Fate proposte,

Pesci. Le idee non mancheranno come le occasioni grazie anche alle persone intorno a voi. Dovrete capire quale sia il momento giusto per agire. Favoriti coloro che intendono organizzare una nuova società.