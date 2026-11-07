Racconto di una notte, anticipazioni 15 novembre: Canfeza rapita, Ferman scopre la verità sulla sua famiglia

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Nuovo appuntamento con Racconto di una notte, la dizi turca di Canale 5 che continua a conquistare il pubblico con colpi di scena e segreti di famiglia. La puntata in onda domenica 15 novembre si preannuncia particolarmente intensa per i protagonisti della serie, chiamati ad affrontare eventi destinati a cambiare il corso della storia.

Da una parte Mahir proseguirà le sue indagini convinto di essere ormai vicino alla verità, dall’altra Canfeza si ritroverà improvvisamente in pericolo. Nel frattempo emergeranno nuove rivelazioni che coinvolgeranno Ferman, Asaf ed Efsane. Chi ha rapito Canfeza? Cosa scoprirà Ferman sulla sua famiglia? E Mahir riuscirà finalmente a fare luce sul mistero che sta cercando di risolvere?

Racconto di una notte: Canfeza viene rapita mentre Mahir è vicino alla verità

Mahir continua a indagare nonostante il forte turbamento provocato dalla proposta di Asaf. Convinto di essere ormai a un passo dalla verità, il giovane non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Prima, però, decide di dedicarsi a Canfeza organizzando una romantica sorpresa per il suo compleanno. La porta in un camper affacciato sul mare, circondata dall’affetto della famiglia e da un regalo che desiderava da tempo.

La serenità dura poco. Salih comunica a Mahir il risultato della riesumazione della tomba di Selim e, proprio mentre i due sono al telefono, Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto.

Racconto di una notte: Efsane lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente

Parallelamente, Asaf incontra segretamente Efsane e tenta di convincerla ad allontanarsi definitivamente da Ferman.

L’uomo le offre una consistente somma di denaro, ma la donna rifiuta. Poco dopo, sconvolta dall’accaduto, viene investita da un’automobile mentre attraversa la strada.

Trasportata d’urgenza in ospedale, Efsane deve affrontare un parto immediato per salvare la bambina che porta in grembo. Le sue condizioni si aggravano rapidamente e i medici decidono di trasferirla in terapia intensiva.

La nascita della piccola Afet Gul tiene tutti con il fiato sospeso.

Ferman scopre di non essere il figlio di Asaf e Afet

Tra i colpi di scena più importanti della puntata ci sarà la scoperta che sconvolgerà Ferman. Il giovane verrà infatti a sapere di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet. Una verità destinata a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto fino a quel momento.

Nonostante il dolore, Ferman decide inizialmente di affrontare Afet, che lo implora di mantenere il segreto. Più tardi, però, Asaf gli comunica di voler approvare il matrimonio con Efsane e gli consegna un assegno per aiutare economicamente la sua nuova famiglia.

Davanti a quel gesto, Ferman sceglie momentaneamente di non rivelare quanto ha scoperto.

Nuovi pericoli per Canfeza e tensione alla villa Yilmaz

Dopo il rapimento, Canfeza viene ricoverata in ospedale ma fortunatamente si risveglia senza gravi conseguenze.

Nel frattempo Mahir riceve un inquietante messaggio anonimo che lo invita ad abbandonare immediatamente le sue indagini. Temendo per l’incolumità della donna che ama, decide di trasferirsi insieme a lei nella villa di famiglia e di tenere nascosto quanto accaduto.

Le tensioni aumentano anche durante un evento benefico organizzato nella residenza degli Yilmaz. Canfeza rivela a Sare una verità sconvolgente, confessandole che non è la figlia biologica di Kursat. La reazione della ragazza è furiosa e provoca nuove fratture nei rapporti familiari.

Come se non bastasse, una freccia lanciata accidentalmente dalla figlia di Ozan colpisce Afet al braccio, creando ulteriore preoccupazione tra i presenti.

Sul finale, Canfeza si confida con Mahir e gli racconta tutto il dolore accumulato nelle ultime ore. Lui cerca di rassicurarla, ma i pericoli che li circondano sembrano tutt’altro che finiti.