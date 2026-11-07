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San Salvatore, frazione Montagna, senz’acqua da tre giorni: una situazione ormai insostenibile

A San Salvatore, frazione Montagna, la situazione è diventata ormai insostenibile. Da tre giorni l’intera comunità è completamente senza acqua, un servizio essenziale che manca ormai da troppo tempo e che sta mettendo in seria difficoltà cittadini, famiglie e attività del territorio.

Nell’arco dell’ultima settimana l’erogazione è stata interrotta a giorni alterni, un giorno sì e uno no, fino ad arrivare all’interruzione totale di tre giorni fa, avvenuta senza alcun preavviso. Da allora, nonostante il tempo trascorso, siamo ancora nella stessa situazione.

È importante precisare che il Comune si sta già muovendo ed è vicino ai cittadini, attraverso diversi solleciti istituzionali nei confronti di Acquedotto Pugliese, gestore del servizio e responsabile dell’intervento necessario a risolvere il problema. L’attenzione, quindi, deve essere rivolta soprattutto alla necessità di ottenere risposte e tempi certi da parte di Acquedotto Pugliese.

Non si tratta soltanto di un disagio domestico. A San Salvatore ci sono aziende agricole e allevamenti con animali che hanno bisogno di acqua ogni giorno. Senza un approvvigionamento adeguato diventa impossibile garantire il loro benessere e portare avanti il normale lavoro quotidiano.

Ci sono inoltre bambini, anziani e famiglie che non possono continuare a vivere in queste condizioni. L’acqua non è un servizio accessorio, ma una necessità primaria, indispensabile per l’igiene, la salute e la vita di tutti i giorni.

Tre giorni senza acqua, dopo una settimana di continue interruzioni, sono un tempo che non può essere ulteriormente tollerato. Non si può chiedere a un’intera comunità di andare avanti così, senza certezze e senza sapere quando potrà tornare a usufruire di un bene così fondamentale.

Chiediamo ad Acquedotto Pugliese un intervento immediato, risposte concrete e soprattutto il ripristino dell’erogazione idrica nel più breve tempo possibile.

I cittadini di San Salvatore non chiedono un favore, ma semplicemente di poter contare su un servizio essenziale e su un diritto fondamentale.