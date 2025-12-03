[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sosta tariffata: accordo Confcommercio Foggia –GPS. Agevolazioni per titolari e dipendenti delle aziende associate nelle zone Rossa e Gialla a Foggia

Foggia, 3 dicembre 2025 – A seguito di un proficuo confronto con la società GPS, gestore della sosta tariffata nel Comune di Foggia, è stata definita una procedura dedicata che consentirà anche alle aziende associate a Confcommercio Foggia di accedere in maniera semplice e diretta all’abbonamento annuale agevolato previsto dalla Delibera di Giunta n. 208/2025.

Grazie all’intesa raggiunta, i titolari di imprese – e i loro dipendenti – potranno beneficiare delle tariffe stabilite dalla delibera:

€ 220 per la Zona Rossa

€ 180 per la Zona Gialla

L’accordo consente alle aziende associate di usufruire concretamente delle facilitazioni già deliberate dall’Amministrazione comunale, grazie al ruolo di garante autorevole svolto da Confcommercio nel raccordo tra imprese e gestore del servizio.

Si tratta di un risultato di assoluta rilevanza, frutto dell’impegno dell’Associazione nel rendere operative e accessibili misure che, pur essendo previste dalla normativa comunale, necessitavano di una procedura chiara, riconosciuta e dedicata alle imprese associate.

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia volta a sostenere la competitività e la permanenza delle attività commerciali nelle aree soggette a tariffazione, riducendo costi, semplificando gli adempimenti e garantendo maggiore equità nell’utilizzo degli spazi pubblici.

L’agevolazione è riservata ai titolari e ai dipendenti delle aziende associate i cui locali commerciali ricadono nelle zone Rossa o Gialla. Una misura che rappresenta a tutti gli effetti un intervento di welfare aziendale, capace di migliorare l’organizzazione del lavoro e il benessere del personale.

“Questa intesa – dichiara Antonio Metauro, Presidente di Confcommercio Foggia – permette alle nostre imprese di accedere finalmente e con facilità a un’agevolazione già prevista dalla Delibera di Giunta n. 208/2025, ma che necessitava di un percorso operativo chiaro. Come Confcommercio abbiamo lavorato affinché i nostri associati potessero tradurre questa previsione in un beneficio reale, utile e immediatamente fruibile.

Si conferma, quindi, come la Confcommercio sia un punto di riferimento solido e affidabile, capace di trasformare le norme in opportunità concrete per le imprese del territorio. Continueremo a impegnarci in questa direzione, ottenendo condizioni che rafforzino la competitività delle attività commerciali della nostra città”.