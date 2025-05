[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sospesa la licenza per 7 giorni ad un esercizio pubblico nel centro di Foggia

La Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione sui controlli di Polizia Amministrativa e, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore della Provincia di Foggia e a seguito di reiterati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, notifica un ulteriore provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. emesso dal Questore di Foggia, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico sito nel centro cittadino di Foggia, in quanto abituale ritrovo di soggetti pregiudicati.

Questo provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. va ad aggiungersi agli ulteriori 4 già notificati nello scorso mese di aprile e dimostra l’attenzione che la Questura di Foggia riserva al tema dei controlli di Polizia Amministrativa, finalizzati alla prevenzione di situazioni socialmente pericolose e volti a garantire la sicurezza dei cittadini.

Si coglie l’occasione di rammentare che la sospensione dell’autorizzazione comminata dal Questore viene adottata sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed ha come obiettivo la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali.