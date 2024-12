Sopravvissute 2024, puntata 3 dicembre: le storie di Cinzia e Giulia

Sopravvissute, spin-off di Amore Criminale, è tornato anche quest’anno su Rai 3 con la settima stagione, portando al centro del racconto le testimonianze di donne che hanno trovato la forza di uscire da relazioni pericolose e violente. Condotto da Matilde D’Errico, ideatrice e anima del programma, Sopravvissute si conferma un punto di riferimento per sensibilizzare il pubblico sui segnali d’allarme che possono celarsi in una relazione tossica. Anche in questa nuova edizione, il focus rimane sull’importanza di riconoscere i campanelli d’allarme spesso ignorati, offrendo strumenti utili e speranza a chi si trova in situazioni simili. Un programma che non solo racconta storie di dolore, ma celebra la forza e il coraggio delle donne che scelgono di salvarsi e ricostruire la propria vita.

Sopravvissute: Cinzia e Giulia, due percorsi di dolore e rinascita

La puntata di Sopravvissute del 3 dicembre si apre con due racconti intensi e profondamente toccanti, che testimoniano la forza necessaria per spezzare le catene della violenza per un un nuovo inizio. La prima storia è quella di Cinzia, una donna che negli anni ’90 crede di aver trovato l’amore in un uomo incontrato in discoteca. Sposatasi poco dopo, il sogno si trasforma presto in un incubo: nell’estate del 1993 scopre che il marito è dipendente da sostanze stupefacenti. La vergogna e la paura la imprigionano in una spirale di violenza domestica che dura per trent’anni, coinvolgendo anche la figlia. Solo nel 2021, grazie al coraggio maturato insieme a quest’ultima, Cinzia riesce a lasciare quell’uomo e a denunciarlo, ponendo fine a un tormento lungo decenni. La seconda storia ci porta nel mondo del tennis con Giulia, una giovane promessa che fin da piccola mostra un talento straordinario. Tuttavia, il percorso verso il successo si tinge di oscurità quando, a soli 13 anni, la ragazza entra sotto la guida di un allenatore che promette di portarla al top. L’uomo, però, si rivela manipolatore e invadente, controllando ogni aspetto della sua vita. La manipolazione psicologica evolve in abusi fisici, da cui Giulia riesce a liberarsi solo dopo quattro anni di sofferenza e lotta interiore. Due storie diverse ma unite dalla forza di chi ha trovato la determinazione di spezzare il silenzio e di ricominciare, offrendo un messaggio di speranza e ispirazione per chiunque viva situazioni simili.