FOGGIA: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La Polizia di Stato incontra i cittadini nell’ambito della campagna “Questo non è amore”.

La Polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è scesa in campo grazie alla campagna “Questo non è Amore”, volta a promuovere la cultura del rispetto e della consapevolezza, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e violenza.

Sono state diverse le iniziative che hanno visto coinvolti i poliziotti della Questura di Foggia in questa importante giornata.

A partire dalla mattina di ieri, personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura è stato presente presso il Centro Commerciale GrandApulia, insieme al centro antiviolenza “Impegno Donna”, per la distribuzione di materiale e per attività di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Nel pomeriggio, invece, nella centrale Piazza Umberto Giordano è stato impiegato il Camper “Ufficio Mobile di Polizia”, con a bordo personale specializzato della Questura di Foggia che ha fornito informazioni e consigli utili alla cittadinanza nonché dato supporto e raccolto segnalazioni.