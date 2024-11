Sondaggi Grande Fratello 26 novembre: chi rischia l’eliminazione?

Il Grande Fratello torna in diretta questa sera, martedì 26 novembre, con la quindicesima puntata in prima serata su Canale 5, che segna anche l’ultima trasmissione prevista in questa giornata della settimana. I riflettori sono puntati sui sei concorrenti in nomination, pronti a sfidarsi per ottenere l’immunità e garantirsi un’altra settimana all’interno della Casa più seguita d’Italia. Dopo una settimana complicata dal punto di vista degli ascolti, con la concorrenza diretta di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, il programma condotto da Alfonso Signorini punta sulle sue dinamiche consolidate e sull’elemento chiave del televoto. Quest’ultimo, come sempre, tiene alta la suspense tra il pubblico fino al momento cruciale del verdetto finale.

Grande Fratello: i sondaggi di stasera 26 novembre

Il televoto entra nel vivo, coinvolgendo il pubblico nella scelta del concorrente preferito. I due più votati si aggiudicheranno l’immunità, mettendosi al sicuro per la prossima settimana, mentre gli altri rimarranno in bilico per l’eliminazione. Stando ai sondaggi del portale GF ForumFree, emerge una chiara favorita: Helena Prestes, in testa con il 39% dei voti. La modella brasiliana ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua personalità forte e alla schiettezza che l’hanno resa una delle protagoniste più amate di questa edizione. Al secondo posto si posiziona Luca Calvani con il 24%, un risultato stabile che conferma il sostegno costante dei suoi fan. Lorenzo Spolverato, nonostante le polemiche che lo accompagnano, ottiene il 16%, dimostrando di saper catalizzare l’attenzione, soprattutto sui social, dove le sue vicende continuano ad alimentare discussioni animate. Più in difficoltà risultano Shaila Gatta, ferma al 9%, e i due concorrenti apparentemente più a rischio: Stefano Tediosi con il 6% e Amanda Lecciso con appena il 5%. Le basse percentuali di preferenza per questi ultimi lasciano poche speranze di recupero, rendendoli i principali candidati all’eliminazione.